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O kişilere istihdam yolu açıldı

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O kişilere istihdam yolu açıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan incelemede, son bir yılda en az bir kez sosyal yardım alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışabilir durumda 157 bin yoksul vatandaşın bulunduğu saptandı.

Resmi gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca belirlenen nakdi düzenli yardım programlarından, işe başlatılacağı tarihten önceki son bir yılda en az bir kez yararlanan, işsiz, 18-55 yaş arasındaki kişileri özel sektörde istihdam eden işverenlere destek sağlanmasının önü açılmıştı.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından kaç yoksul vatandaşın bulunduğuna yönelik detaylı analiz çalışması yapıldı ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin vatandaşın olduğu belirlendi. İşverenler için 1 Ocak 2018'de başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.

Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.

8 MİLYON KİŞİYE DESTEK

Bakanlığın bu yılın ocak-mayıs verilerine göre, 2 milyon 682 bin 304 hanede yaşayan 8 milyon 99 bin 774 vatandaş, sosyal yardım programlarından faydalandı. Bakanlık tarafından, bu destekler için yaklaşık 7 milyar liralık kaynak kullanıldı.

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