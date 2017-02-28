O komiser yardımcısına şartlı tahliye

Meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan eski emniyet mensubuna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser yardımcısı olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Yunus Emre Obuz ve avukatı Murat Yılmaz katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Obuz, üzerine atılı suçlamaları reddederek "ByLock" kullanmadığını öne sürdü. Obuz, FETÖ/PDY üyeliğinin söz konusu olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya ilişkin savunması sorulan Obuz, "hakkında, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturmayan bir delille böyle bir suçla ceza talep edilmesinin kendisini üzdüğünü" söyledi.

Avukat Yılmaz da mütalaaya katılmadıklarını belirterek iddianamede sanığın suç kastı olduğuna dair hiçbir belge veya itirafın bulunmadığını savundu.

Davayı ilk duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak da yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.