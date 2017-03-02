O komiser yardımcısına şartlı tahliye

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla tutuklu bulunan, komiser yardımcılığı görevindeyken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Murat Yılmaz ve avukatı Murat Altun katıldı.

Savunmasında suçlamaları reddeden Yılmaz, "ByLock" kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

Avukat Altun da müvekkilinin 15 Temmuz'da devletin yanında olduğunu belirterek, sanığın tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınıp, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine hükmetti. Mahkeme, sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.