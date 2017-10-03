O müdür göreve iade edildi 

Kartepe İlçe Milli Eğitim müdürü Mustafa Cansız, FETÖ davasında gözaltına alınmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. Mustafa Cansız uzun bir hukuk mücadelesi verdi. Kendisinin FETÖ üyesi olmadığını söylüyordu ve sonunda bu konuda aklandı. Mustafa Cansız, yeniden Kartepe İlçe Milli Eğitim müdürlüğü görevine iade edildi.