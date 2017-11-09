O müftünün görev yeri değiştirildi
Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın görev yeri değiştirildi
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Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Türkiye'nin tepkisini çeken paylaşımda bulunan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın Düzce'de il müftü yardımcılığına getirildiği öğrenildi.
Yazıcı Facebook hesabından "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…" paylaşımında bulunmuş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Etiketler : müftü, Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı
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