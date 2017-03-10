O para bu ay yatıyor

Memur emeklisinin merakla beklediği ek ikramiye ödemeleri yakında başlıyor.

7 Ocak 2015’ten önce emekli olan memurlara 30 yıldan fazla çalışmaları nedeniyle ek ikramiye ödenecekti. Yasa 27 Ocak’ta çıkmıştı. Ödeme 3 ay içinde yapılacaktı. SGK, hazırlıkları tamamladı. Hak sahiplerine 7500 liraya kadar ödeme var.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Yasaya göre; 1 yıllık süre içinde başvuru yapmayanlar hakkını kaybedecek. Başvuru yapanlara ise ikramiyenin 7500 lira kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren ‘üç ay içinde peşin’ yatırılacak. Kalan tutarın ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında yapılacak. Ocak sonu itibarıyla başvuruları almaya başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ikramiyeleri ödemeye hazırlanıyor.

SGK'YA BAŞVURU TARİHİ

Dava açan ve davaları henüz sonuçlanlanmamış olan emekli ile hak sahiplerinin ek ikramiyesi, dava öncesi SGK’ya yapılan başvuru tarihi dikkate alınarak işletilecek ve yasal faiziyle ödenecek. Mahkemeler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davaları bitirecek. Yargılama giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeyecek. SGK da 27 Ocak’tan önce yaptığı itiraz başvurularından vazgeçmiş sayılacak.