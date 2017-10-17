O ses Türkiye’de Yıldırım’ın başarısı
Acun Ilıcalı’nın TV8 televizyonunda “O Ses Türkiye” yarışmasının yeni sezonu başladı.
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Murat Boz, Hadise, Yıldız Tilbe, Athena Gökhan jüri üyelikleri yapıyor. Yarışmaya Körfez ilçeden katılan Yıldırım Gömleksiz, hafta sonunda canlı performansını sundu, ekranlara geldi. Yıldırım Gömleksiz için bütün jüri üyeleri geri dönüş yaptı. Körfezli başarılı genç, geleceğin yıldız adayı Yıldırım Gömleksiz, birlikte çalışmak için Hadise’yi seçti.
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Etiketler : Acun Ilıcalı, TV8, O Ses Türkiye, Yıldırım Gömleksiz
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