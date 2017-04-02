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O soyguncu yakalandı

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O soyguncu yakalandı
Darıca'da önceki gün bir markete girerek soygun yapmaya çalışan ve kendisine direnen kasiyerle boğuştuktan sonra kaçan şüpheli 22 yaşındaki S.K. polis ekiplerince yakalandı.

Darıca Osmangazi Mahallesi, Aşuroğlu Caddesi üzerindeki bir markete önceki gün akşam saatlerinde girerek kurabiye ve meyve suyu aldıktan sonra erkek kasiyerin kasayı açmasını fırsat bilen kişi, arkasından ani bir hamle ile kasadan para almaya çalıştı. Kasiyer engel olmaya çalışırken iki kişi arasında boğuşma yaşandı. Kasiyer gencin saçını çeken kişi ile kasadaki parayı vermemeye çalışan kasiyer arasındaki mücadele itişme sonucu market dışına taştı. Parayı çalmaya çalışan kişi kasiyere yumruk attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kimliğinin S.K. olduğu saptanan şüpheali, bugün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Darıca İstasyon Karakolu'na getirildi.

 

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