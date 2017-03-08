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O süre resmen uzatıldı

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O süre resmen uzatıldı
Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.

2B arazilerinde başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay uzatılmasına karar verildi. Söz konusu karar, dünden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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