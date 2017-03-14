O ülkeyle pasaportsuz seyahat dönemi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Ukrayna arasında kimlik kartı ile seyahat edilebileceğine işaret ederek, "Bugün imzalamış olduğumuz iki ülke vatandaşlarının kimlik kartı ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaşmayla sonuçlandırmış bulunuyoruz" dedi. Yıldırım, "Öyle inanıyorum ki imzalanan bu anlaşmayla birlikte Ukrayna ile Türkiye arasında hem turizm faaliyetleri hem ekonomik faaliyetler hem karşılıklı yatırım faaliyetleri çok daha hızlı bir şekilde gelişecek" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bu ziyareti çok özel gördüklerini belirten Yıldırım, "Sayın Başbakan ile bugünkü gerek başbaşa gerek heyetlerarası yaptığımız görüşmelerde başta ekonomi, ticaret, turizm olmak üzere Türkiye-Ukrayna ilişkilerindeki gelişmeleri, sorunları ve fırsatları ele aldık. Ukrayna ile Türkiye ilişkileri, her alanda daha da ileriye götürülecek potansiyele sahiptir. Bunu bugün bir kez daha teyit ettik ve bu konuda kararlılığımızı, irademizi ortaya koyduk. Ukrayna ile diyaloğumuzun memnuniyet verici düzeyde olması, bu bağlamda Dışişleri Bakanlarımız geçen ay ortak stratejik planlama grubu toplantısı yapması önemli. Bu toplantıda, bugün imzalamış olduğumuz iki ülke vatandaşlarının kimlik kartı ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaşmayla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Öyle inanıyorum ki imzalanan bu anlaşmayla birlikte Ukrayna ile Türkiye arasında hem turizm faaliyetleri hem ekonomik faaliyetler hem karşılıklı yatırım faaliyetleri çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Dolayısıyla hedeflediğimiz 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için başlangıç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde 3 önemli hedefin olduğunu anlatan Yıldırım, "Bunlardan birtanesi Serbest Ticaret Anlaşması, ikincisi karşılıklı yatırımların korunması, üçüncüsü de çifte vergilendirilmenin önlenmesine yönelik anlaşmalardır" dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğini ve siyasi birliğini önemsediğine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Bunu desteklemeye devam ediyor. Kırım Tatarları, Ukrayna ile ülkemiz arasında özel bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Kırım'ın ilhakı ile ortaya çıkan Kırım Tatarlarının sorunlarının giderilmesi için Ukrayna hükümeti ile yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna yönetiminin, Kırım Tatarlarının siyasi, sosyal ekonomik meseleleri ile yakından ilgilenmelerini de memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma sanayi, havacılık konusunda işbirliği potansiyelinin mevcut olduğunu anlatan Yıldırım, eğitim alanında da işbirliğinin mevcut olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Bugün yapılan görüşmelerde askeri alanda gerek ikili gerekse NATO çerçevesinde işbirliğinin gelişmekte olduğunun bir kez daha teyit edildiğini söyleyen Yıldırım, turizm alanındaki işbirliğinin de iyiye gittiğini bildirdi. Hava ulaşımında da yeni seferlere ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yetkililerin karşılıklı olarak planlamasını yapacağını belirtti. Ukrayna dili için Türkiye'de bir enstitü kurulması yönündeki beklentinin gerçekleştirilmesi için çalışmaların başlatılacağına işaret eden Yıldırım, YÖK'ün bu konuda gerekli adımları atacağını dile getirdi.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilere işaret eden Başbakan Yıldırım, "Gerek ekonomik alanda, gerek kültürel, gerek güvenlik, gerek tarım ve taşımacılık alanında Ukrayna ile Türkiye arasında çok ciddi gelişmeler var. Ancak, bu gelişmelerin çok daha hızlanmasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu güzel adımlara vesile olacak ziyaretiniz için şahsınıza ve heyetinize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Groysman: "Her yıl 1 milyon Ukrayna vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ediyor"

Ukrayna Başbakanı Groysman, bir milyon Ukrayna vatandaşının her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, karşılıklı seyahatlerin artacağına ve yeni uçuş imkanlarının da sağlanabileceğine işaret etti. Eğitim konusunda işbirliği anlaşmasının imzalanmasının önemini vurgulayan Groysman, ekonomik ilişkilerin artabileceğini dile getirdi. Bu yıl 3 önemli belge üzerinde anlaşacaklarını anlatan Groysman, "Serbest Ticaret Anlaşması, karşılıklı yatırımların korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili olacak" dedi.

Ortaklaşa uçak üretimi konusunda işbirliğinin gerçekleştirilebileceğini söyleyen Groysman, bunun küresel anlamda destek göreceğine işaret etti.