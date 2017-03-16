O vitamin kanser kök hücrelerinin çoğalmasını engelliyor

Salford Üniversitesinde yürütülen bir araştırma C vitamininin, deneysel ilaç 2-DG'den 10 kat daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, C vitamininin (askorbik asit) kanser kök hücrelerini yok edebildiği sonucuna vardı.

Sonuçları "Oncotarget" dergisinde yayımlanan, İngiltere'nin Manchester Salford Üniversitesinde yürütülen bir araştırma C vitamininin, deneysel ilaç 2-DG'den 10 kat daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kanser kök hücrelerinin (CSCs) çoğalmasını durdurmak konusunda üç doğal maddenin (caffeic acid phenyl ester, silibinin ve askorbik asit), üç deneysel ilacın ve bir klinik ilacın etkinliğini inceledi.

Söz konusu maddelerin ve ilaçların etkisini ölçen Dr. Gloria Bonuccelli'nin liderliğindeki ekip, hücrelerin yaşamasına ve çoğalmasına imkan sağlayan, kanser kök hücrelerinin biyoenerjetik sürecine odaklandı. Diğer yandan, doğal maddelerin kanser kök hücrelerinin oluşumunu engellediğine dikkati çeken araştırmacılar, C vitamininin, deneysel ilaç 2-DG'den 10 kat daha etkili olduğunu kaydetti.