O yapılara yıkım ve ceza

İzmit Belediye Encümeni haftalık olağan toplantısını Emine Zeybek başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 20 gündem maddesi için karar alındı. Yine kaçak yapılara yıkım ve ceza geldi.

Buna göre Yeşilova Mahallesi’nde Murat Koç’a ait kaçak yapıya, Hacı Hızır Mahallesi'nde Kartal Savaş’a ait kaçak çatı katının yıkımı için karar verildi. Yenidoğan Mahallesi’nde Mehmet Gül’e ait izinsiz kazı çalışmasına 3 bin 282 TL, Karadenizler Mahallesi’nde Turmaz Demir Çelik İnş. San. LTD.ŞTİ’ye ait ruhsatlı inşaat vaziyet planında bulunmayan kaçak yapılan istinat duvarı yapımına 3 bin 769 TL, yine aynı şirkete kaçak sığınak duvarının yerine perde yapılması nedeniyle bin 116 TL para cezası kesildi.

Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Gündoğdu Mahallesi, Durhasan, Yenice, Cedit, M. Alipaşa mahallelerinde tevhid kararı alındı. Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen evraklarda ise Hatipköy, Arızlı, Kadıköy, Durhasan, Akmeşe köylerinde parsel, yola terk kamulaştırma işlemleri için yeni kararlar çıktı. Zabıta Müdürlüğünden de Murat Borlak isimli pazarcıya devir işlem ücretinin iadesi kararı ile iki pazar yeri için iptal ve devir çıktı.

Şennur YILDIZ