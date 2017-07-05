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O yasak kalktı

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O yasak kalktı
ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı kabinlerde elektronik eşya yasağı uygulaması, THY'nin bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle sona erdi.

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferiyle ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve buradaki görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabildi.

Bazı yolcuların yasağın kalkmasına ilişkin bilgi sahibi olduğu, bazılarının ise durumdan haberdar olmadığı görüldü.

Yolcular, pasaport kontrolünün ardından x-ray cihazlarında rutin güvenlik aramasından geçerek, uçağa gitti. ABD uçuşlarının yapıldığı terminale gelen yolculara, özel yer hizmetleri şirketinin görevlileri tarafından da pasaport kontrolü yapıldı.

Daha sonra körüğe giden yolcular ile yanlarındaki çanta ve diğer eşyaları, uçağa girmeden önce iz dedektöründen geçirildi. Yolcular, bu işlemlerin ardından uçağa bindi.

"Kararı çok isabetli buldum"
Yolculardan Emre Tokmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanına dizüstü bilgisayarını aldığını, yasağın kaldırılma kararını ise çok isabetli bulduğunu söyledi. Tokmak, yasağın kaldırıldığını sefere gelmeden önce bildiğini ifade ederek, "Hatta uçak biletini alırken 'Bir gün sonraya mı alsam, ne olur ne olmaz' diye düşündüm ama kaldırılacağı söylenince bugüne aldım." dedi.

"Biraz olsun rahatladık"
Ailesiyle New York'a tatile giden Barışcan Köymen ise bilgisayarını her zaman yanında taşıdığını, yasağın kalktığı bilgisini haberlerden öğrendiğini belirtti. Köymen, bütün tatil planları ve kişisel bilgilerinin bilgisayarının içinde olduğunu dile getirerek, "Bu yasağın kalkmasıyla biraz olsun rahatladık. Sonuçta uzun bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz"
Yolculardan Hasan Orbay, bu yasağın kalktığını net olarak öğrenemediği için havalimanına gelmeden önce bilgisayarını çantasına koymayı tercih ettiğini belirtti. Orbay, yolcular için bir kısıtlamanın daha kalkmasından dolayı memnun olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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