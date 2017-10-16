O zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Yaklaşık 30 dakika süren toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, " ÇAYKUR Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapma kararı almıştı. Bakanlar Kurulumuz bu konuyu da ele aldı ve yüzde 20 yapılan zammın geri alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede Çaykur Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda yapılan yüzde 20 zammı geri alacaktır ve çay fiyatları zamsız şekliyle bundan sonra uygulanmaya devam edecektir " dedi.