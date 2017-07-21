O zanlıların adliyeye sevkinde jandarma komutanının kolu çıktı

İzmit'te halk otobüsündeki askerleri darp edince gözaltına alınan 10 kişinin adliyeye sevki sırasında çıkan arbedede İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolu çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi, İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarını engellemek istemişti. Şahıslar ile kendilerine müdahale etmek isteyen jandarma ve polis ekipleri arasında arbede çıkmıştı. Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolunun çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Yüzbaşı Özdemir’e doktorlar tarafından 10 gün iş göremez raporu verildi. Olayla ilgili olarak T.G. (23) ve M.A.B. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan iki kişinin sorguları sürüyor.

Öte yandan, askerleri darp ettikleri iddiasıyla adliyeye çıkarılan 10 kişi ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İHA