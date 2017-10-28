‘’Obama, 3 Temmuz Mısır darbesine darbe diyememiştir’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kartepe Zirvesi'nde moderatörlüğünü Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın yaptığı "Dünyada Darbeler Deneyimi" başlıklı oturuma Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev Çelik, Yrd. Doç. Dr. Gülşen Aydın, Yrd. Doç. Dr. Serkan Ünal, Merve Şahin ve Hasan Tevfik Ünal yakın çevremizde yaşanan darbeleri paylaştı.



SEÇİMDEN SONRA DARBE KONUŞULDU

Erol Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Dünyada Darbe Deneyimleri” konferansında akademisyenler birçok ülkede yaşanan darbe örneklerini dinleyiciye aktardılar. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Ünal, “Mısır’da 3 Temmuz Darbesi, Batı’da Reelpolitik Körlük” başlıklı sunumuyla batının 3 Temmuz Mısır darbesine karşı tavrını anlattı. 30 Nisan tarihindeki seçimde Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi iktidara geldi diyen Serkan Ünal, “Bir yıl geçmeden Mısır’da darbe konuşulmaya başlandı” dedi



MISIR MUHALEFETİ DARBEYİ DEVRİM OLARAK GÖRDÜ

Serkan Ünal konuşmasın devamında, “Tahrir meydanında Muhammed Mursi karşıtları ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Tüm dünya süreci canlı yayında izledi. 3 Temmuz darbesini Müslüman Kardeşler reddettiler. Darbeye karşı direndiler. Ancak direniş güvenlik güçlerinin katliamlarıyla bastırıldı. Mısır muhalefeti ordunun yönetime el koymasını devrim olarak gördüklerini söylediler. Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Ortadoğu ve Batı ülkesi darbeyi destekledi. Darbeye en sert tepki Türkiye’den geldi. ABD başkanı Obama, 3 Temmuz darbesine darbe diyememiştir” şeklinde konuştu.



MUHAMMED MURSİ ILIMLI BİR SÖYLEM GELİŞTİRMİŞTİR

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ve Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Merve Şahin, “Müslüman Kardeşlerin Mısır Dış Politikasında Aktörleşme Sorunsalının 3 Temmuz Bağlamında Analizi” bildirilerinde Müslüman Kardeşler Cemiyetinin kuruluşundan Mısır’da yaşanan 3 Temmuz Darbe girişimine geçen süreci anlattılar. Merve Şahin, Müslüman Kardeşler Cemiyeti’nin 1928 yılında Hasan-el Benna tarafından kurulduğunu ve cemiyetin kuruluşundan bu yana siyasi hareketlere temel oluşturduğunu aktardı. Merve Şahin, “Müslüman Kardeşler Cemiyetinin iki amacı var. Birincisi İslam topraklarını yabancı güçlerden korumak, diğeri ise İslam’ı sosyal hayatta uygulamak ve İslam devleti kurmaktır. Muhammed Mursi ılımlı bir söylem geliştirmiş ve ekonomik öncelikli bir dış politika hedeflemiştir. Müttefikleri artırma yolu izlemiştir. İngiliz işgaline karşı kurulan Müslüman Kardeşler 3 Temmuz sonrası sonlandırılmıştır” dedi.



BÜTÜN DARBELER DİRENİŞLE KARŞILAŞMAMIŞTIR

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşen Aydın, “Darbelerin Olumsuz Etkileri: 1988 Ermenistan Saray Darbesi”, başlıklı sunumunda bütün darbelerin 15 Temmuz’da olduğu gibi halk direnişiyle karşılaşmadığını ve başarısızlıkla sonuçlanmadığını söyledi. Gülşen Aydın, “Darbeye teşebbüs edenler amaçlarına ulaştıklarında yönetimi devralmaları birçok probleme yol açmaktadır. 1988 yılında Ermenistan’da saray darbesiyle Levon Ter-Petrosyan’ın yerine Robert Koçeryan geldi. Robert Koçeryan sert tutumuyla Karabağ sorununun çözümünü engelledi. Darbelerin, demokrasi, siyaset ve uluslararası ilişkileri ne kadar kötü etkilediğini Ermenistan örneğinde görülmekte” olduğunu belirtti.