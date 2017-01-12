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Obez hastalar için kamyon gibi ambulans

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Obez hastalar için kamyon gibi ambulans
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren 112 Acil sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan obez hastalar için özel tasarlanan ambulans, bu alanda çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Normal ambulanslarla sevkleri mümkün olmayan kilolu, obez hastalar bu özel tasarım 112 ambulanslarla sağlık kurumlarına götürülüp, tedaviye alınabiliyor veya tedavi sonrası evlerine getirilebiliyor.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gören ve tedavisi tamamlanan 210 kilo ağırlığındaki obez hasta, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün organizasyonu ile sadece obez hastalar için tasarlanan obez ambulansı ile evine nakledildi. İlimizde hizmete alınan obez ambulansın sedyesi 300 kilograma kadar olan hastaları taşıyabilmekte. Sedye, özel bir batarya ve asansör sistemi ile çalışmakta. Bu sayede obez hastaların araca alınması ve indirilmesi de daha kolay olabiliyor. Obez ambulansı, 112 sağlık hizmetlerinin tüm birimleri gibi ilimizde 7/24 hizmet veriyor.

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