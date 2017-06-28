Obezite dizden vuruyor

BAUN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin, günümüzde diz kireçlenmelerinde şiddetli bir artış görüldüğünü, 2011'de uluslararası alanda yapılan çalışmalarda diz ağrılarının 20 yıl içerisinde kadınlarda 2, erkeklerde 3 kat artacağı söyledi.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilay Şahin, diz kireçlenmesi ve ağrısı bulunanların oranının 2-3 kat artmasının beklendiğini, bunun en önemli nedeninin ise obezite olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Şahin, AA muhabirine, diz kireçlenmeleri konusunda kendisinin de aralarında yer aldığı 10 ülkeden 21 bilim insanının, "Diz Kireçlenmelerinde Alt Gruplar ve Hedef Egzersiz Tedavileri" çalışma grubu adı altında İngiltere'nin Keele Üniversitesinde araştırma yaptığını söyledi.

Obezitenin yaygınlaştığını, bunun en başta kas iskelet sistemini etkilediğini vurgulayan Şahin, diz kireçlenmesini engelleyen en önemli etmenin egzersiz, tetikleyenin ise obezite olduğunu belirtti.

"İleri yaşlarda olur algısı, son yıllarda yıkılır hale geldi"

"Günümüzde diz kireçlenmelerinde oldukça şiddetli bir artış görülüyor." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"2011'de uluslararası alanda yapılan çalışmalarda 20 yıl içerisinde kadınlarda 2, erkeklerde ise 3 kat diz ağrılarının artacağı belirtildi. Şu anda zaten kas iskelet yapısında diz ağrısı çekenlerin oranı yüzde 20-30. Gelecekte bu oranın yüzde 50-60'a çıkacağı görülüyor. Son 20 yılda da bu oranın artmasındaki en önemli neden obezite, yani şişmanlık. İnsanlar gittikçe kilo alıyor, dünya obez hale gelmeye başladı. Bu, şu an bütün ülkelerin sorunu."

Eskiden diz, boyun, bel ve kemik ağrılarının ileri yaşlarda olduğu algısının bulunduğuna değinen Şahin, "Bu, son yıllarda yıkılır hale geldi, en önemli nedeni obezite, kilo. Bizim klasik kitaplarımızı açıp baktığınız zaman diz ağrılarında kilo vermenin çok önemli olduğu vurgulanır. Kilo vermenin ağrıları yüzde 50 azalttığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

"Sürekli arabalardayız, yürümüyoruz"

Günde 45 dakikalık tempolu yürüyüşün bile kas iskelet sistemine oldukça faydalı olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Obeziteye gidişin bir diğer nedeni hareketsizlik. Hastalarımdan genelde şu şikayeti duyuyorum, 'Spora başladım ama 2-3 ay dayanabildim. Ondan sonra bıraktım.' Kimse maalesef düzenli spor, egzersiz yapmıyor. Yoğun iş temposunun olması, spora yeterli zaman ayıramamak, sporu benimsememek bizim sıkıntılarımız. Sporu sevmeliyiz ve bu diz ağrılarının önüne geçmeliyiz. Sürekli arabalardayız, yürümüyoruz. Sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığını hayatımıza soktuğumuz zaman ciddi anlamda diz problemlerinden, kireçlenmelerden kurtulacağız."