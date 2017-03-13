Obezite savaşçılarından Doğan'a ziyaret

Obeziteyle Savaş kampanyası kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nun misafiri olarak şehrimize gelen 5 Avrupa ülkesinden 21 eğitimci, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette İspanya, Litvanya, Polonya, Çekya ve Macaristan’dan 21 eğitimciyle birlikte projenin İzmit’teki ortağı olan 75.Yıl Ortaokul Müdürü Tamer Terzi, proje koordinatör öğretmenleri Şadiye Aydın, Hanife Yolcu ve Murat Atalay yer aldılar.

KADIN MUTLUYSA ERKEK DE MUTLUDUR

Okul Müdürü Terzi’nin proje hakkında detaylı bilgi verdiği Başkan Doğan “Sizleri, 3000 yıllık geçmişi olan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış İzmit’te ağırlamaktan çok mutluyuz. Şehrimizi çocuğumuz gibi görüp, çok çalışıp çok koruyoruz. Sosyal projeler, kadınlarımız için meslek ve hobi kurslarımız var. 87 farklı branşta 47 farklı noktada on binlerce bayan kurslarımıza katılıyor. Kadın mutluysa, kadın iyiyse erkek de iyidir. Obezite çağımızın çok önemli problemlerinden birini oluşturuyor. Sadece Avrupa’da değil, ülkemizden de konu çok önemli sorun olmaya başladı. Obezite, düşük aktivite, şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. Dünya sınırları olmayan bir köy. Bütün yaşantılar birbirini etkiliyor ve alışkanlıklar hep benzer. İnsan her yerde insan. Hepimize önemli görevler düşüyor. İzmit Belediyesi olarak obeziyetle ilgili de projeler yapıyoruz. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, ücretsiz fitnes salonları, düzenli şekilde bisiklet turları düzenleyip eğitimler gerçekleştiriyoruz. Türkiye son 15 yıldan beri çok hızlı ilerliyor, güzel işler yapılıyor, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. İnsanlarımızı daha özgür ama sağlıklı ve mutlu kılmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİT’İ GEZDİLER

Başkan Doğan’ı ziyaret eden Avrupalı eğitimciler daha sonra Kentim İzmitim turuna katıldılar.

Konuklar, Tarih Koridoru projesi dâhilinde Kapanca Sokak’ta bulunan tarihi konakları ve tarihi mekanları gezdiler. Avrupalı eğitimciler, İzmit’i çok güzel bulduklarını söylediler.