Ocakta unutulan tava kafeyi kül ediyordu

Olay İzmit Yeşilova Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafenin mutfak kısmındaki ocak üzerinde unutulan tavadaki yağ tutuşunca yangın çıktı. Mutfak kısmından alevler yükseldiğini gören işletme sahibi Selçuk Durak, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bir süre sonra söndürülen yangında işletmede maddi hasar meydana geldi.