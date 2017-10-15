Ödül için oltalarını İzmit Körfezi'ne salladılar

Gölcük Belediyesi ile Surf Casting Derneği’nin (Sportif Olta Balıkçılar Derneği) ortaklaşa düzenledikleri 'Olta Balık Tutma Yarışması' 14-15 Ekim tarihleri arasında Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar mevkii sahil kenarında 88 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

KAYMAKAM VE BAŞKAN KATILDI

Sabah saat 11.00’da gerçekleştirilen ödül törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe protokolü katıldı. Tören öncesi konuşan dernek başkanı Kadir Cihan Pestil, “Sizleri izlerken çok keyif aldık. Yeni derneğiz. Kısa sürede uzun yol kat ettik. İlk turnuvamız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DESTEĞE HAZIRIZ

Gölcük Belediye başkanı Mehmet Ellibeş, yerel yönetimler olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini belirterek, “Her şeyin ilki zordur. Gerçekten bugüne kadar bu sahilde sandalla amatörce balık tutulur evine dönülürdü. Çeşitli şehirlerden gelip yarışmaya katılanlar var. Katkı koymak adına yerel yönetimler olarak her zaman hazırız. Her birinizi gönülden kutluyorum” ifadelerinin ardından son olarak kürsüye gelerek emeği geçenlere teşekkür eden ilçe Kaymakamı Mustafa Altıntaş, “Bu yarışma ilk defa düzenleniyor. Katkılarınızdan dolayı kutluyorum” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

14 Ekim günü akşam saat 18.00’da başlayan yarışmada gece 01.00’de mola verildi. Sabaha karşı 04.00’te yarışma tekrar başlayarak 15 Ekim sabahı saat 10.00'a kadar sürdü. Yarışma sonunda 1.ye 3 bin TL 2. ye 2 bin TL 3.ye ise bin TL, en büyük balık tutana ise 500 TL, ödül verildi.

Kerim YAVUZ