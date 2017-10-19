Odun yüklü kamyon TEM’den şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Yücel Karabostan idaresindeki 67 NY 738 plakalı odun yüklü kamyon, Kartepe Maşukiye mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen araçta sıkışan iki kişiden sürücü Karabostan olay yerinde yaşamını yitirdi, Mehmet Karakaş ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılan ceset, İzmir Asri Mezarlığı morguna gönderildi. Yaralı ise itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kerim YAVUZ