Ofiste Sanat’ta bu kez Evire Çevire II

28 Ekim’e kadar açık kalacak sergide metal ve çelik parçalardan oluşan eserler, 1500 ile 6 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

SEZONUN İLK SERGİSİ

Kandemir Sigorta’nın sahibi Ercan Kandemir’in 2010 yılı Aralık ayı itibariyle başlattığı projelerin sanat danışmanlığını Nalan Kumlalı Atahan üstleniyor. Ofiste sanatın hedefi; sanatı hayatın içerisine taşıma çabası, aynı zamanda günlük hayat mücadelesi içinde sergileri izlemek için vakit ayıramayan sanatseverleri alışılmışın dışında bir ortamda buluşturmak. Bu sezonun ilk sergisini açan Kandemir Sigorta, bu yıl içinde başka sergilere de yer verecek.

M.Berrin Kayman’ın çalışmalarından oluşan 15 parça eser, sezonun ilk sergisinde beğeniye sunuldu.

Şennur YILDIZ