Öfkeyle değil, sempatiyle izlemeli 

Tabii, bir bakıma yaptığımız işle ilgili. Ama biraz keyif aldığımı, bilgilendiğimi de itiraf etmeliyim. Salı günleri, MHP, AK Parti ve CHP’nin Meclis Grup toplantılarında liderlerin yaptığı konuşmayı dikkatle dinlemeye özen gösteriyorum.

Salı günleri önce MHP’nin grup toplantısı var. Saat 10.30 sıralarında başlıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli öksüre öksüre konuşuyor. Bahçeli, önemli bir lider. Grup toplantılarında öneriler ortaya koyuyor. Son zamanlarda hükümeti neredeyse hiç eleştirmiyor, tam tersine destek veriyor. MHP Grup toplantısı hınca hınç dolu. Pek çok misafir de toplantıyı ayakta izliyor.

Öğlen saatlerinde AK Parti’nin grup toplantısı var. Elbette Meclis’te en büyük salon AK Parti Grubunun. Her hafta toplantıya yurdun farklı bölgelerinden tezahürat için partililer de getiriliyor. Salon tepeleme dolu. Başbakan Yıldırım konuşuyorsa, çok sık ve gereksiz tezahürat yapılıyor, slogan atılıyor. AK Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorsa, bu kadar fazla sözünü kesemiyorlar. Başbakan Yıldırım, gereksiz yere sözünü kesen sloganlara, tezahüratlara müsamaha göstermeye çalışıyor ama bazen de sinirleniyor. Ne söyleyeceğini şaşırıyor.

Öğleden sonra CHP Grubu var. CHP’nin salonu da tıka basa dolu. Ayakta insanlar var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her şeye rağmen sıkı muhalefet yapıyor. Çevremde dikkat ediyorum. Artık, AK Parti’ye sürekli oy verenler de Kılıçdaroğlu’nun Salı günleri grupta yaptığı konuşmayı kulak kabartarak dinlemeye başladılar. Kılıçdaroğlu, iktidara vuruyor. Belgelerle konuşuyor. Cumhurbaşkanı’nın üzerine fazla gidiyor. Toplumun çeşitli kesimlerine şimdiden seçim vaatleri ile sesleniyor.

Geçen Salı CHP Genel Başkanı grup toplantısında yine sürekli iktidara yüklendi. Saat 14.20 sıralarında grup toplantısı bitti. Kılıçdaroğlu kürsüden indi. Meclis binasında yanında kurmayları ile saat 14.30’daki Başbakan Binali Yıldırım randevusuna tam zamanında geldi.

Daha 5 dakika önce grup toplantılarında birbirlerine demediklerini bırakmamışlar. Ama Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, kameraların önünde samimiyetle kucaklaşıyor. Birbirlerine gülücük dağıtarak, odaya giriyorlar. Yaklaşık 90 dakika ülke meselelerini konuşuyorlar.

İşte siyaset böyle bir şey. İnsanların siyaset yüzünden siyasetçi yüzünden gerilmemesi lazım. Çünkü siyasetçiler hiç gerilmiyorlar. Birbirleri için konuştuktan sonra, gayet güzel el sıkışıp, konuşabiliyorlar. Doğrusu da bu olsa gerek.

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Türkiye siyasetinde benim anlayamadığım önemli bir çelişki var. Partilerin grup toplantılarında salonlar tamamen dolu. Bütün milletvekilleri katılıyorlar. Ama grup toplantıları bitiyor, genel kurul başlıyor. Önemli meseleler var. Önemli yasa teklifleri, öneriler var. Bakıyorsunuz, genel kurul salonu bomboş. Grup toplantılarına katılan milletvekilleri, yaramaz lise öğrencileri gibi genel kurul toplantısından kaytarıyorlar. Halkı ilgilendiren çok önemli yasalar görüşülürken meclis genel kurulunun böyle boş olması, milletvekillerinin-her parti için durum aynı- genel kurulu bu kadar hafife alması gerçekten ülkemiz siyaseti açısından üzücü.

Süreç yeni başlıyor

Derince Yenikent’teki 50 dönümlük KEV arazisi, Kocaelispor için son atımlık baruttu. “Verin, verin, verin” dediler ve sonunda aldılar. Önceki gün ihale yapıldı. Gözüken resmi fiyat 15.1 milyon TL. Ama Kent Konut bu arazi karşılığında 55 milyon TL ödeyecek. Yani Kocaelispor Kulübü’ne, bu elindeki son varlık için 40 milyon TL taze para geçecek.

Bu para, geçmişin hatalarından kaynaklanan bütün borçları karşılamıyor. Ama devlete olan borçlar kapanacak. Kangren olmuş bazı borçlar kapanacak. Asıl zor süreç şimdi başlıyor. Kulüpten alacaklı olanlarla pazarlığa oturulacak. Alacağı olana, bir miktar para önerilecek. Bütün borçlar kapanırsa, Kocaelispor yıllar sonra transfer tahtasını açacak.

Bende bundan sonraki süreç çok daha zor ve çok daha titizlik istiyor. Hiç birimiz hem Kocaelispor, hem KEV başkanlığı apoletini taşıyan Bahri Yavuz’un Kocaelispor sevgisini sorgulayamayız. Ama dikkatli olması lazım. Aceleci olmaması lazım. Bence bu sezonu sineye çekmek, bu sezonu 3’ncü Lig’te kazasız belasız bitirmek lazım. Borçlar kapandıktan sonra elde para kalırsa, gelecek sezon için uygun transferleri yapmak, Kocaelispor’un en az 5-6 yılını yönetecek, Süper Lig’e kadar taşıyacak bir hoca bulunması lazım. Elde topu topu 40 milyon TL var. Borçları kapatırken mümkün olduğu kadar tasarruf yapmak, elde transfer için ve takımın geleceği için para tutmak lazım.

Haldır haldır saldırır, KEV’in parasını da har vurup, harman savurarak bitirirsek, Kocaelispor’un başka dikili ağacı yok. Bir daha kurtuluş için satacak mal da bulamayız.

Çok değerli bir okurumu daha kaybettim

İzmitli olmayana, İzmit’i bilmeyene anlatması gerçekten çok zor. Biz İzmitliler, bugün şemsiyeli Fevziye Avlusu’ndan çok değerli bir hemşerimizi daha Bağçeşme’ye uğurluyoruz.

Ali Rıza Belgin’i anlatmak gerçekten çok zordur. Tanımış olmak lazım. İzmit sevdalısı, İzmit beyefendisi Ali Rıza Belgin 90 yıl yaşadı. Güzel yaşadı. Güzel yaşamayı hak eden bir insandı. Ben daha çocuktum. Babamla, evimize ilk buzdolabını almak için Belginler Mağazası’na gittiğimizi hatırlarım. Ali Rıza Belgin çok gençti ve gençken de güler yüzlüydü. Babası, şirketin kurucusu Faik Nüzhet Belgin tam bir beyefendi. Koç bayisiydiler. Türkiye genelindeki bütün Koç bayileri gibi kentin en seçkin, en güvenilen, en itibarlı insanlarıydılar.

Yaz aylarını geçirdiğimiz Değirmendere’de Belgin ailesiyle birlikte büyüdüğümü söyleyebilirim. Deniz kenarında, meyve ağaçları ile dolu, duvarla çevrili çok güzel bir bahçe içinde evleri vardı. Ali Rıza Belgin, herkesin saygısını kazanmış, ortalıkta fazla gözükmeyen, ama gözüktüğü her yerde yüzündeki tebessümle büyük saygınlık yaratan bir kent büyüğüydü. Hepsi hem çok güzel, hem çok zeki ve çalışkan, başarılı üç kız evlat (Nur, Banu, Ahu) yetiştirmişti. Belgin ailesi, bulundukları her ortamda hep örnek olmuştu.

Ali Rıza Belgin büyüğüm, aynı zamanda benim çok iyi okurlarımdan biriydi. Zaman zaman elindeki bastonuna yaslanarak, İzmit’te Karabaş Mahallesi’ndeki eski binaya gelir, benim yanıma çıkar, çay sohbeti yapardık. Yol gösterirdi. Yazılarımı değerlendirir, fikir verirdi. İzmit’in dününü, bugününe konuşurduk.

Allah hepimize O’nun gibi yaşamayı nasip etsin. Belgin Ailesi, bu kentte artık ticaretin tükendiğini ilk fark eden, Cumhuriyet Caddesi 2’nci geçit çevresinin tükendiğini ilk anlayan ve ticareti bırakıp, kenara çekilen ailelerden biri olmuştu. Ama yıllar önce kapanmış olmasına rağmen Belgin’ler Beyaz Eşya Mağazası, bu kentin hep unutulmaz markalarından biri olarak kalmıştır. Çok değer verdiğim Ali Rıza Belgin’e rahmet, çok saygı duyduğum ailesine başsağlığı diliyorum. Bir bir eksiliyor İzmit. Artık, Bağçeşme’de çok daha fazlayız, çok daha kalabalığız. Ne acıdır, gidenlerin yerini dolduracak insanları da yetiştiremiyoruz.

DUVAR YAZISI

KEV’in arazisine KENT Konut

ev yapacak. Kocaelispor’un

hatırası üzerinde oturmak

isteyenler, şimdiden daire ayırtsın.