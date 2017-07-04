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Oğlunu vuran baba hakkında karar

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Oğlunu vuran baba hakkında karar
Kandıra'da tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balaban Mahallesi Kocaoğlu mevkisinde tartıştığı oğlu Remzi A'yı tabancayla ateş açarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba Nurettin A. (67) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Kandıra Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Remzi A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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