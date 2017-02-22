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Öğrenci servislerinde tedbirler artırılıyor

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Öğrenci servislerinde tedbirler artırılıyor
Kocaeli Valiliği tarafından öğrenci servis araçları güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmaları, velilerin çocuklarını endişe duymadan okula göndermeleri amacıyla düzenlenen toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahalli İdareler İl Müdürlüğü, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit Belediyesi Başkanlığı, Derince Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Servis İşletmecileri Odası, Karayolları 14. Şube Şefliği temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kaza ve ihlallere ilişkin istatistikler, önceki tarihlerde yapılan denetim sonuçları, ihlal edilen yasa maddeleri, öğrencilerin trafik güvenliğini arttıracak taşıtlara GPS takılması ve izlenmesi, çocukların taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla SMS mesajları gönderilmesi, okul yönetimlerince de servis araçları ve şoförlerinin teknik ve yeterlilik yönünden incelenmesi gibi konular ele alındı.

Servislerin uymaları gereken kuralların hatırlatıldığı toplantıda, öğrenci servislerinin, sigorta ve muayenelerinin takip edilmesi, servisler hareket etmeden önce veya okula eriştiklerinde, çocukların emniyet kemeri kullanımı, araca taşıma sınırı üstünde öğrenci alınmaması, rehber personel bulundurulması gibi kurallar yönünden takip edilmesi hususları görüşülerek, çocuklara emniyet kemeri kullanımı alışkanlığının kazandırılması, farkındalık oluşturularak trafik güvenliği bilinci aşılanması, trafikte doğru davranışların yaşam biçimi olmasının benimsenmesi hedefleri ortaya konuldu. Trafik birimlerinin, ilgili kurum ve kuruluşların denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

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