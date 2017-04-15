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Öğrenci yurdu bahçesine kutlu doğum gül fidanları

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Öğrenci yurdu bahçesine kutlu doğum gül fidanları
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Gazi Süleyman Paşa Yurdu’nun bahçesine yurt öğrencileriyle birlikte gül fidanı dikti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Arslan ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol’ün de katıldığı sade bir törende konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin Peygamberimiz Hz. Muhammed’i rehber ve model olarak alması hayatlarına başarı getirecektir” dedi.

“İNANIYORUM Kİ HAYATA BAKIŞIMIZ DA GÜZELLEŞİR”

Türkiye çapında gerçekleştirilen organizasyonun Kocaeli ayağında Kredi Yurtlar Kurumu’nun şubelerinde toplam 500 fidan dikilmiş olmasının yanı sıra törende konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bütün insanlık Peygamberimizi model alırsa her şey çok güzel olacaktır. Sizlerden Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını okumanızı istiyorum. Ne kadar örnek alabilirsek, inanıyorum ki hayata bakışımız da o kadar güzelleşir” ifadelerini sarf etti.

“GÜZEL GENÇLERE GÜZEL BİR ÇEVRE YAKIŞIR”

Gazi Süleyman Paşa Yurdu’nun bahçesi ve çevresine yürüyüş yolları, dinlenme ve spor alanları yapılacaklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yurt çevresinde güzel bir düzenleme yapacağız. Güzel gençlere güzel bir çevre yakışır” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından sempozyumu düzenlenen Gazi Süleyman Paşa’yı anlatan kitap setini KYK İl Müdürü Arslan’a hediye etti. Başkan Karaosmanoğlu yurtta kalan gençlerle de sohbet ederken, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle edilen dualar sonrası tören tamamlandı.

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