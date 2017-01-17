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Öğrenci yurdu hızla ilerliyor

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Öğrenci yurdu hızla ilerliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe’de inşa edilen öğrenci yurdunun tesisat uygulamaları yapılıyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerinin yararlanması için yurt binası inşa ediyor. Umuttepe Üçtepeler bölgesinde yapımı devam eden yurt binasının her iki bloğunda da betonarme ve duvar çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen binanın; su, elektrik, ısınma ve diğer tesisat uygulamaları yapılıyor.

7 KATLI 43O KİŞİ KAPASİTELİ

Umuttepe bölgesine inşa edilen yurt binası 430 kişi kapasiteye sahip olacak. KOÜ Kampüsü’ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan binada yatakhaneler, çalışma odaları, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, sohbet odaları, mescit, çamaşır ütü odası, internet odası, çizim odası, atölyeler bulunacak. Yapının içinde 132 metrekare spor salonu, 540 metrekare spor salonu 162 metrekare okçuluk salonu, 160 metrekare ayrı spor salonu öğrencilerin sportif aktiviteler gerçekleştirmesine imkan verecek.

7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip olacak. 7 kat şeklinde yapılacak olan bina 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olacak. Yapı içinde ayrıca valiz odası ve 550 metrekare genişliğinde bir de sığınak bulunacak.

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