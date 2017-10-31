Öğrenciler, 29 Ekim'i coşkuyla kutladı

Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bağlılıklarını hazırladıkları etkinliklerde gösterdiler.

Okul Müdürü Ali İlengiz, Okul Müdür Yardımcıları Tuğcan Ayyıldız, Selçuk Uzun ve okul öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren öğrenciler duygu ve coşkuyu bir arada yaşattılar. Cumhuriyet konulu şiirler, oratoryolar seslendirildi. Okul Türkçe Öğretmeni Nilüfer Güler ve müzik öğretmeni Betül Göker ve 56 öğrencinin hazırladıkları etkinlikte bayrağa, ülkeye bağlılık konuları işlendi. Gün boyu okul zilinde Atatürk’ün gençliğe olan seslenişi ve cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Şennur YILDIZ