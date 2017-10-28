Öğrenciler başkanını seçti

Toplam 5 adayın yarıştığı seçimde 625 öğrenci sandığa gitti. Yapılan seçimde 297 oy ile 12 F sınıfından Umut Oskay başkan, 12 D sınıfından İrem Ayaz 119 oy alarak başkan yardımcısı seçildi.

2 SANDIKTA 625 ÖĞRENCİ OY KULLANDI

Okulun birinci kat ana giriş kapısı önünde gerçekleşen seçim için 2 sandık kuruldu. Okulun öğrenci başkanlık seçiminde sandık kurulu başkanlığını Rehber Öğretmeni Ebru Yavuz çiftçi üslendi. 21 şubesi bulunan 9-10-11 ve 12. sınıfta eğitim gören 625 öğrencinin sandığa gittiği seçimde başkanlık için 12 D sınıfından İrem Ayaz, 12 B Samet Kürşat Köse, 10 B Sıla Özyılmazel, 11 B Taha Melih Karaman, 12 F sınıflarından Umut Oskay okul öğrenci başkanlığı için yarıştı. Oldukça heyecanlı ve bir o kadarda demokratik ortamda gerçekleşen seçimde Umut Oskay 297 alarak başkan seçilirken, İrem Ayaz 119 ile başkan yardımcısı oldu. Sandıktan diğer adaylara Samet Kürşat Köse 49, Sıla Özyılmazel 39, Taha Melih Karaman 50 oy çıktı.

Şennur YILDIZ



