Öğrenciler Beylikbağı Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen öğrenciler Beylikbağı Kütüphanesi'ni çok beğendi. Binlerce kitaptan oluşan kütüphaneyi gezen kütüphaneyi Gebzelilerin hizmetine sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti. Kütüphane ziyareti sonunda kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker adına kitap hediyesinde bulunuldu.