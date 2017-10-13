Öğrenciler Beylikbağı Kütüphanesi’ni ziyaret etti
Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Kütüphane Kulübü öğrencileri, Okul Müdürü Ayşegül Turan eşliğinde Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi'nde bulunan kütüphaneyi ziyaret etti.
A+A-
Kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen öğrenciler Beylikbağı Kütüphanesi'ni çok beğendi. Binlerce kitaptan oluşan kütüphaneyi gezen kütüphaneyi Gebzelilerin hizmetine sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti. Kütüphane ziyareti sonunda kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker adına kitap hediyesinde bulunuldu.
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.