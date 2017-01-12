Öğrenciler bu yatırımdan memnun

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu öğrencileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

TBMM İlkokulu öğretmen ve öğrencilerin önemli bir sorunu İzmit Belediyesi tarafından giderildi. Kısa bir süre öncesine kadar okullarına arazi içinden gitmek zorunda kalan ve özellikle yağışlı havalarda büyük sıkıntı çeken TBMM İlkokulu öğrencileriyle öğretmenlerin bu sıkıntısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan sayesinde giderilmiş oldu.

YENİ MERDİVEN YAPILDI

Sıkıntıyı bizzat yerinde gören Başkan Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine, sıkıntının giderilmesi yönünde talimat verdi. Ekipler, okul yanında çalışma başlattı. Çalışma sonunda öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için 169 metre uzunluğunda beton yol ile 122 basamaklı merdiven yapıldı. 46 metreküp hazır betonun kullanıldığı çalışma ile öğretmen ve öğrencilerin en önemli sorunlarından biri giderilmiş oldu. Öğrenciler, bu merdiven sayesinde okullarına ulaşımı çok daha kolay yapabiliyorlar.