Öğrenciler, Bursa'ya götürülüyor

İzmit Belediyesi öğrencileri Bursa'ya götürüyor. Geçen öğretim yılının ikinci döneminde başlatılan 6 ve 7'inci sınıf öğrencilerine yönelik Bursa kültür gezileri okulların açılmasıyla tekrar başlatıldı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Bursa gezisi özel olarak tasarlanmış otobüs ile yapılıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, Bursa kültür gezilerinin her gün düzenlendiğini belirterek, "Hafta içi her gün öğretmenleriyle birlikte 50 öğrenci sabah erken saatlerden İzmit'ten hareket ediyor. Rehber eşliğindeki gezi kapsamında ilk önce Bursa'nın 600 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık geziliyor. Ardından Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi türbeleri, saat kulesi ve panoramik şehir manzarası, Ulu Cami, Koza Han, Bursa Kent Tarihi Müzesi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe ziyaret ediliyor. Hedefimiz en az 5 bin öğrenciyi Bursa'ya götürmektir" dedi.