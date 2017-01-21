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Öğrenciler harçlıklarını Halep’e bağışladı

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Öğrenciler harçlıklarını Halep’e bağışladı
Kocaeli Büyükşehir Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri harçlıklarından topladıkları paraları Halep’li kardeşlerine gönderdi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgievi ve Akademi Lise birimlerinde eğitim gören öğrenciler, Halep’te yaşanan insanlık dramına el uzattı. Büyükşehir’in duyarlı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Halepli kardeşlerine gönderdi. Yaşanan acıya ortak olan öğrencilerin anlamlı davranış herkesin gönlünde taht kurdu. Öğrencilerin harçlıklarından topladıkları 10 bin 670 TL’lik çek, Kızılay Kocaeli Şubesi’nde teslim edildi.

Öğrencilerin harçlıkların topladıkları paralar Akademi Lise’de düzenlenen bir törenle Kızılay Kocaeli Şubesi’ne teslim edildi. Akademi Lise’de düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Kızılay Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Akademi Lise eğitmenleri ile Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri katıldı.

Tören öncesinde Halep’teki insanlık dramını gözler önüne seren bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, “Bu görüntülerin ardından kelimelerin bittiği noktadayız. Bu zulmü gördükten sonra insanlar niye susar anlamıyoruz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kıymetli harçlıklarınızı paylaştığınız için yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Allaha emanet olun” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi de konuşmasına, “Halep acısını anlatan bu videoyu izledikten sonra kelimeler kifayetsiz kalıyor” sözleriyle başladı. Bu videonun bir film olmadığını söyleyen Bilgi, “Oradaki kardeşlerimiz bizim izlediğimiz bu 5 dakikalık görüntüleri her an yaşıyor. Geleceğe dair planlar yapamıyor. Biz evlerimizde rahatça yaşarken, onların ekmeği yok. Kardeşi aç iken, tok olan bizden değildir diyen bir anlayışımız var. Rabbimiz de bize ‘İnananlar kardeştir” diyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik hizmetlerimizi yaparken bu değerleri işliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgi, Akademi Lise ve Bilgievi öğrencilerinin Halep’e kendi harçlıklarından ayırdıkları paralarla yardım yapmak istediklerini hatırlatarak, bunun tamamen Büyükşehir Belediyesi dışında bir organizasyon olduğunu kaydetti. Gençlerin, Halep’ e duyarsız kalmadıklarını ifade eden Bilgi, “Bunun miktarı hiç önemli değil. Önemli olan düşünülmüş olması. Biz de bu davranıştan dolayı çok mutlu olduk. Böyle bir gençliğe hizmet etmekten dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duyuyoruz” dedi. Bilgi ayrıca gençleri yetiştiren Akademi Lise ve Bilgievi eğitmenlerine de teşekkür ederek, “Bütün mazlumlar bizden yardım bekliyor. Gençlerimiz de bu davranışıyla bu güveni sarsmadılar. Onları yetiştiren siz değerli hocalarımıza da teşekkür ederim” diye konuştu.

Törende Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri de duygularını dile getiren birer konuşma yaptı. Öğrenciler Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayacaklarını ve her zaman oradaki kardeşlerinin yanında olacakları mesajını tekrarladı. Akademi Lise öğrencileri bu kampanyayı başlatan ve halen Umre’de olan arkadaşları Musa Çetin’i de anarak, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Bilgi, öğrencilerin harçlıklarından toplanan 10 bin 670 TL’lik sembolik çek ile yardım makbuzunu Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek’e teslim etti.

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