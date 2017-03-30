Öğrenciler, İzmit turunda

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Kentim İzmit’im Turuna öğrenciler de katıldı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen tura katılan Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sırasıyla Şirintepe Mahallesi’ndeki Eko Park’ı, Süleyman Paşa Hamamı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak ve Basın Müzesi’ni gezdiler.

Öğrenciler daha sonra Körfez Mahallesi’ndeki 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne geçtiler. İlgililerce merkez hakkında bilgi verilen öğrenciler 3D yazıcıların çalışma sistemini uygulamalı olarak görme imkanı buldular. Ailelerin de katıldığı İzmit turundan memnun kalan öğrenciler "İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederiz. Etkinlik sayesinde yaşadığımız kentin güzelliklerini daha yakından tanıma imkanı bulduk" şeklinde konuştular.