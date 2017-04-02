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Öğrenciler, Karikatür Festivali’ne hazırlanıyor

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Öğrenciler, Karikatür Festivali’ne hazırlanıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması’nın okullara yönelik tanıtım seminerleri tüm ilçelerdeki okullarda sürüyor.

Karikatür sanatını ortaokul ve lise çağındaki gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla karikatürist Ahmet Altay tarafından bilgilendirilen öğrenciler, yapılan atölye çalışmasıyla da nasıl karikatür çizilebilecekleri konusunda da bilgi ediniyor. Bu kapsamda Karamürsel Dr. Müjgan Calp Gökçora Mesleki Teknik Lisesi, Başiskele Anadolu Lisesi ve Kartepe Yıldız Entegre Endüstri Meslek Lisesi’nde seminer programı gerçekleştirdi.

GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, karikatür yarışmasına öğrencilerin katılımlarını teşvik etmek amacıyla okullarda tanıtım toplantıları gerçekleştiriyor. Karikatür çizmenin incelikleri hakkında da öğrencilere bilgi aktaran Altay, ‘’Bu yarışma sizler için tarihe adınızı yazdırma fırsatı. Hepiniz düşüncelerinizi ve esprilerinizi kağıda yansıtarak bize yollayın. Bu yarışma sizler için büyük bir fırsat. Katılım sağlayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum’’ dedi.

KİTAP VE MEDENİYET TEMALI

1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ana teması “Kitap ve Medeniyet” olarak belirlendi. “Kitap ve Medeniyet” temasının kapsamı, medeniyeti oluşturan tüm unsurları, şehir yaşamı, kültür, sanat, gençlik, vatan sevgisi, dünya barışı, mültecilik ve zorunlu göç gibi unsurların kitap ile bağını içeriyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışmada gençlerin karikatür sanatına dikkatlerinin çekilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

KARİKATÜR FESTİVALİ

Kocaeli’nde karikatür sanatına olan ilgiyi ve merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma projesi, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak. Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek. Yarışmanın ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek.

SON BAŞVURU 21 NİSAN

Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek

BÜYÜK ÖDÜL 15 BİN TL

Yarışmaya katılanlar, www.kocaelicartoon.com adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı İzmit/KOCAELİ adresine gönderecek. Yarışmanın jürisi ise şu isimlerden oluşuyor; Şafak Tavkul-Karikatürist, Ahmet Kesgin-Karikatürist, Turan Dertli-Karikatürist, Turgut Yılmaz-Karikatürist, Ahmet Altay-Karikatürist, Murat Yılmaz-Karikatürist. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.

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