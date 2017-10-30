Öğrenciler kültürümüz ve değerlerimizi sergiledi
Türkan Dereli İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri bugün okulda “kültürümüz ve değerlerimiz” sergisi düzenledi. Sergide Türk örf ve adetleri yansıtıldı. Sergiye sınıf öğretmeni Tülay Pişkin ve velilerde öncülük etti.
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BEĞENİYE SUNULDU
Serginin açılışında okul müdürü Alper Yazıcı, müdür yardımcıları Yasemin Suçeken, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış kurdele kesimi sonrasında sergi beğeniye sunuldu.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Türkan Dereli İlkokulu
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