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Öğrenciler kültürümüz ve değerlerimizi sergiledi

Öğrenciler kültürümüz ve değerlerimizi sergiledi

Türkan Dereli İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri bugün okulda “kültürümüz ve değerlerimiz” sergisi düzenledi. Sergide Türk örf ve adetleri yansıtıldı. Sergiye sınıf öğretmeni Tülay Pişkin ve velilerde öncülük etti.

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BEĞENİYE SUNULDU
Serginin açılışında okul müdürü Alper Yazıcı,  müdür yardımcıları Yasemin Suçeken, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış kurdele kesimi sonrasında sergi beğeniye sunuldu.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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