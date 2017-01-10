Öğrenciler merakta.. Kocaeli'de kar tatili uzayacak mı?

İstanbul'da yarın da kar tatilinin uzaması Kocaeli'deki öğrencilerin tatil beklentisini artırdı.

Kocaeli'de eğitime iki gün ara verildi. Yurdun çok sayıda bölgesinde etkili olan kar yağışları nedeniyle bugün öğrenciler tatil yaptı. Bu yönde karar alınması ile öğrencilerin sosyal medyada "Kocaeli'de kar tatili uzayacak mı?" sorusu sordurdu. İstanbul'da kar tatilin uzadığının açıklanmasının üzerine Kocaeli'deki öğrenciler Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na tweet atıp, tatil olup olmayacağını sordu.

2 GÜN KAR TATİLİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün de ara verildi. Kocaeli'de 9 Ocak'ta da okullar tatil edilmişti. Yarın (Çarşamba) tatil olup olmayacağı merak konusu..

Kar tatilinin tadını kayarak çıkardılar

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli'de bugün hava bulutlu. En yüksek sıcaklık 1 derece, en düşük sıcaklık ise -1 derece olacak. Salı günü kar yağışı devam edecek. Çarşamba ise Kocaeli'de yaşayanlar genellikle açık bir hava görecekler. Perşembe günü ise sağanak yağışlı geçecek Kocaeli'de Cuma günü parçalı bulutlu olacak.

Tweetlerden bazıları şöyle:

