Öğrenciler şikayetçi

İzmit’te eğitim gören bir gurup ortaokul öğrencisinden elektronik posta aldık. Din ve Kültür Bilgisi kitaplarının dönem başından beri hala verilmediğini belirten öğrenciler, “Devletin verdiği kitapların yetersiz olduğunu söyleyen öğretmenlerimiz, bir sürü kaynak kitap aldırıyor. Bu yüzden de çantalarımız çok ağır. Bazı günler taşıyamayacak kadar ağır oluyor. Sırtımız ağrıyor. Bu sorun çözülmeli” diye görüşlerini paylaştılar

