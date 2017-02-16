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Öğrenciler tedirgin! Bunalım devam ediyor

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Öğrenciler tedirgin! Bunalım devam ediyor
ozgurkocaeli.com.tr

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle verilmeye başlanan yeni kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’nde yığılmayı da beraberinde getirdi. İlk hafta Kocaeli genelinde yaklaşık 5 bin kişinin işlemi yapıldı. Daha sonra başvurular ortalama 8 bin seviyelerine gelmişti ve bu sayı her geçen gün arttı. İhtiyacı olanın da olmayanın da müracaat etmesiyle işlem yükü artarken, yenilenen kimlik kartlarının belirtilen sürede ulaşmaması sıkıntıyı artırdı. Hâlâ birçok öğrencinin eline yeni kimliklerin ulaşmadığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Yeni kimlik kartlarına en çok ihtiyacı olanlar 12 Mart’ta yapılacak YGS’ye girecek gençler. Özellikle, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte eski fotoğraf veya fotoğrafsız olduğu için mevcut kimliklerini kullanamayacak öğrenciler yeni kimlik kartları için Nüfus Müdürlükleri’ne müracaat etti. Bu arada, işlemi yapılan, sisteme giriş yapılan bu özellikteki çok sayıda gencin yeni kimliklerinin 1 ayı aşkın süre geçmesine rağmen gelmemesi tedirginlik yarattı. 

"GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE SINAVA GİREBİLECEKLER"

İçişleri Bakanlığı tarafından mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığı belirtilip şu ifadelere yer verilmişti:

  "Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."

MESAİLER YENİDEN DÜZENLENDİ

Bakanlığın kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatlerinin haftaiçi saat 19.00’a kadar uzatıldığı, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmişti. Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlara yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sisteminin de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmekte olduğu ifade edilmişti.

Öğrencilerin bize ulaşan mesajları şöyle:

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