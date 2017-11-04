Öğrenciler veliler dikkat! Bakan yeni sistemi yarın açıklanıyor
Milli Eğitim Bakanı liseye girişte uygulanacak sistemi yarın 12.00'de açıklayacak
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda açıklayacak. Bakan Yılmaz, saat 12.00’de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG’un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.
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Etiketler : Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG
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