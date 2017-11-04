Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Öğrenciler veliler dikkat! Bakan yeni sistemi yarın açıklanıyor
Öğrenciler veliler dikkat! Bakan yeni sistemi yarın açıklanıyor

Öğrenciler veliler dikkat! Bakan yeni sistemi yarın açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı liseye girişte uygulanacak sistemi yarın 12.00'de açıklayacak

A+A-

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda açıklayacak. Bakan Yılmaz, saat 12.00’de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG’un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.

Bu haber toplam 498 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.