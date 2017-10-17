Öğrencilerden Başkan Yardımcısı İsa Taş’a aşure ikramı 

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, özel bir kreşin öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı. Ziyarete Okul Kurucu Müdür Nurcan Kalender, 6 yaş öğretmenleri Elif Akkoç ve Funda Memiş ile öğrenciler katıldı. Körfez Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Başkan Yardımcısı İsa Taş’a aşure ikram etti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş da ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, “Küçük ama bir o kadar büyük yüreğe sahip olan miniklerin ziyareti gerçekten beni mutlu etti. Onlar bizlerin geleceği. Bu tür önemli gün ve ayları unutmamaları önemli. Bu konuda kurum yöneticileri ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

