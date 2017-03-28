Öğrencilerden şiir dinletisi

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında bir şiir dinletisi düzenleyerek kulakların pasını sildi.

16 ÖĞRENCİ ŞİİR OKUDU

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisine; İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Ercan Yamen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üyüten, Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Erdem Yıldırım, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Şiir dinletisinde 16 öğrenci Mehmet Akif Ersoy, Can Yücel, Mevlana, Yahya Kemal Beyatlı gibi tanınmış ünlü şairlerin eserlerini fon müziği eşliğinde başarılı bir şekilde yorumladılar.

Şiir okuyan öğrenciler: Nazlıcan Şengel, Furkan Yılmaz, Gülcan Özdaim, Muhammet Emin Sevimli, Sevgi Mat, Ahmet Şafak Ateş, S. Bera Aslan, Saruhan Aydemir, Betül Aksoy, İrem Sağıroğlu, Ömer Faruk Kandaz, Havva Görkem Çakar, Erşah Şenocak, Rümeysa Nuryaşar,Yunus Emre Karabektaş.

Şennur YILDIZ