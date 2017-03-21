Öğrencilere bilinçli tüketici olma öğretildi

Körfez'de Bilinçli Tüketici Haftası kapsamında orta okul öğrencilerine tüketici hakları konusunda seminer verildi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya'nın katıldığı toplantıda, öğrencilere "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri" konulu seminer verildi. Yarımca Orta Okulu ve Tevfik Fikret Orta Okulu'nda düzenlenen toplantılarda fiyat listesi ve etiket, kullanma kılavuzu, ayıplı mal itiraz şekli, Tüketici Hakem Heyeti başvuru koşulları ve şekli, ayıplı mal itiraz süresi, garanti süreleri ve uygulama koşulları konularında bilgi verildi.

Veysi Uzunkaya konuşmasında, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tüketici İl ve İlçe Hakem Heyetlerine gelen başvuru ve sonuçlanan dosya sayıları ile yıllara göre değişimlerini grafiklerle anlatarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yaşayan ve kendini sürekli güncelleyen bir kanun olduğunu, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerdeki tüketicilerle aynı sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının yanında, üreticilerin, satıcıların ve sağlayıcıların da hakkını koruyan, piyasada satışa sunulan mal ve hizmetlerin kaliteli, dünya standartlarına uygun tüketicilerin beklentilerine cevap vermenin yanında haksız rekabeti önleyen önemli bir kanun olduğuna belirtti.