Öğrencilere çevre eğitimi

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün öğrencilere yönelik çevre bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin de destek verdiği eğitimlerin amacının çevreye daha duyarlı gençler yetiştirmek olduğu kaydedildi.

Yetkililer, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu, Zübeyde Hanım İlkokulu, Gündoğdu İlkokulu, Solaklar İlkokulu, Muammer Aksoy İlkokulu, Kuvayi Milliye İlkokulu, Emek Dayanışması İlkokulu, TBMM İlkokulu, Şehit Ümit Balkan İlkokulu, Akçakoca İlkokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Kocatepe İlkokulu, Yarbay Refik Cesur İlkokulu ve Dr. Ferdi Koçal İlkokulu’nda bin 867 öğrenciye de çevre eğitimi verildiğini belirterek, “Öğrencilere, geri dönüşümün öneminden bahsederek, geri dönüşüm sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını anlatıyoruz. Yaptığımız eğitimler sayesinde çevre konusunda daha bilinçli gençler yetişiyor” dediler.