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Öğrencilere kumbara dağıtıldı 

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Öğrencilere kumbara dağıtıldı 

Okulda Bilinçli Tüketici Eğitimi KTO ile İl ticaret Müdürlüğü ile düzenledikleri Tüketiciyi Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bilinçli Tüketici” konulu bilgilendirme çalışması Yarımca Ortaokulu ve Tevfik Fikret Ortaokulu’nda gerçekleşti.

Bilinçli Tüketici konulu bilgilendirme çalışmasına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve KTO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan katıldı. Çalışma sonunda öğrencilere kumbara dağıtımı yapıldı. Bu sayede öğrencilere her daim bilinçli tüketici olmaları öğütlendi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı eğitim öncesi yaptığı konuşmada bilinçli tüketici olmanın önemine ve ihtiyaç kadar alışveriş yapmanın gerekliliğine değindi. “Siz gençlerin daha bilinçli olup evde ailelerinizi de bilgilendirmeniz oldukça önemli, sizler bilinçli tüketici olursanız ilerde sizin yetiştireceğiniz nesil de bilinçli tüketici olur.” Diyerek salondaki bütün çocuklara sevgilerini sundu.

Bilinçli Tüketici konulu sunumu öğrencilere İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya yaptı. Uzunkaya tüketicilerin bir mal alırken nelere dikkat etmesi gerektiğiyle haklarını nasıl ve ne şekilde kullanmaları gerektiğini anlattı. Gereğinden ve ihtiyaçtan fazla alışveriş yapıldığı takdirde bilinçsiz tüketici olunduğuna değinen Uzunkaya ayıplı mal ve hizmetler, garanti belgesi, CE işareti ve kullanma kılavuzu gibi pek çok konu hakkında öğrencilere bilgi verdi. Uzunkaya bilgilendirmenin sonunda “Körfez Ticaret Odası katkısıyla sizlere kumbara dağıtılacak. Anneniz size 5 TL veriyorsa ve sizin 3 TL’ye ihtiyacınız varsa kalan 2 TL’yi bu kumbaraya atın. Bilinçli tüketici olun.”diyerek sözlerini noktaladı.
Eğitimi dikkatle dinleyen öğrenciler eğitim sonunda dağıtılan kumbaralara da büyük ilgi gösterdi. Kumbara dağıtımını KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve yönetim kurulu üyeleri ile Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya bizzat yaptı.
 

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