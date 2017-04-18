Öğrencilere turizm ödülleri 

Turizm Haftası kutlama etkinlikleri, Akçakoca Turizm Otelcilik Lisesi’nin 6. dönem mezunlarının kep giyme ve mezuniyet töreni ile renklendi. Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle turizme 85 mezun kazandırılmış oldu.

TURİZM HAFTASINDA ÖDÜL DAGITILDI

Akçakoca Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında 85 mezun vermenin gururunu yaşadı. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar alanında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Turizm haftasında törenle verildi. Ayrıca 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kocaeli genelinde ilk, orta ve lise öğrencileri arasında “Türkiye’nin Kültür Ve Turizm Değerleri konulu” Resim, Şiir ve Hikâye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödül verildi.

COŞKUYLA KUTLANDI

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Turizm Haftası kutlama programına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İzmit İlçe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Şube Müdürleri Yakup Yaman, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Belen, İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleriyle davetli konuklar, öğrenciler katıldı. Akçakoca Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi’nin organizasyonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende okul öğrencilerinin hazırladığı Turizm konulu mini skeç izleyenleri kahkahaya boğdu. Okul öğrencilerinden oluşan halk müziği konseri ise kuşkuyu eğlenceye dönüştürdü. Okul Müdürü Kemal Aktaş’ın ev sahipliği yaptığı tören de Yiyecek İçecek alanında Servis ve Aşçılık (65), Konaklama, Seyahat alanında Ön Büro ve Acentecilikte (20) mezun olan öğrenciler kep giyip belgelerini aldılar.

RESİM

1.İbrahim Ilgar (Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu)

2.Zeynep Keskin (60.Yıl Ortaokulu )

3.Irmak Çiğdem Yılmaz (60.Yıl Ortaokulu )



ŞİİR

1.Kemal Kuntay Colak (Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu )

2. Metehan Şahin (Değirmendere Şehit Cengiz Ortaokulu )

3. Nilsu Şahin (Şükrü Aracı İlkokulu )

HİKÂYE

1-Funda Güneş(Ali Fuat Başgil Sosyal Bil.Lisesi)

2-Damla İlter (Kocaeli Anadolu Lisesi )

3-Ayşe Şükür (Zehra Emine Üçgüder MTAL)

Şennur Yıldız



