Öğrencileri taşıyan servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza Kartepe Maşukiye'de bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe otel yolunun 5. kilometresinde, Kur'an Kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, piknik dönüşünde frenini patlaması sonucu elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kerim YAVUZ
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