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Öğrencileri taşıyan servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Öğrencileri taşıyan servis devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kartepe Maşukiye'de  Kur'an kursunun öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün freninin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. 

Kaza Kartepe Maşukiye'de bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Kartepe otel yolunun 5. kilometresinde, Kur'an Kursu öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, piknik dönüşünde frenini patlaması sonucu elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kerim YAVUZ

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