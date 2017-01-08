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Öğrencilerin gözü bu haberde! Resmi açıklama bekleniyor

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Öğrencilerin gözü bu haberde! Resmi açıklama bekleniyor
Bölgemiz cuma gece yarısından itibaren beklenen ağır kış koşullarını yaşamaya başladı.

Kocaeli dün sabaha bembeyaz kar örtüsü ile uyandı. İlimizin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Kartepe’de dün kar kalınlığı 2.20 metreye ulaşmıştı. İzmit Merkez’de kar kalınlığı 23 cm. olarak ölçüldü.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kocaeli Valiliği, dün resmen açıklamasa da 9 Ocak Pazartesi günü (yarın) için ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün tatil kararı alması bekleniyor. Valiliğin resmi açıklamayı bugün akşam saatlerinde yapması bekleniyor. 

ANA YOLLAR AÇIK

İlimiz bu defa ağır kış koşullarına hazırlıklı yakalandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterleri açık tutmayı başardı. Bu defa geçen yılsonundaki kadar elektrik kesintisi de yaşanmadı. Bazı köy yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Kar yağışının şiddetini kaybetmekle birlikte bugün de devam etmesi bekleniyor. Yarın gece ise kuvvetli don bekleniyor.

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