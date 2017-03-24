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Öğrencilerin ‘Pişman’ dergisi sevinci

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Öğrencilerin ‘Pişman’ dergisi sevinci
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Pişman Çocuk Dergisi’nin 22. sayısını çocuklarla buluşturdu.

Yahya Kaptan İlkokulu'nda yapılan dağıtım töreninde çocukların dergi sevincine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da ortak oldu. Yahya Kaptan İlkokulu Müdürü Sezai Şahin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılanan Başkan Doğan, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere dergilerini dağıttı.

Tek amaçlarının çocukların mutluluğu olduğunu belirten Doğan, “Çocuklarımız için yapılan her hizmetin, geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla çalışıyoruz. Hepiniz, çocukların önemsendiği, çocuk dostu bir şehirde yaşıyorsunuz. Sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız, yarınlarımızı emanet edeceğimiz siz çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda, daha sağlam temellerde eğitim görmenizdir. Sizler için yine dolu dolu bir dergi hazırladık. Okurken öğrenebileceğiniz, öğrenirken eğlenebileceğiniz bir içerik belirledik. Sizden isteğimiz derslerinize çalışmanız, bol bol kitap okumanız” ifadeleri ile sözlerini tamamlayarak öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip onlarla sohbet etti.
Öte yandan uzman kadrolar tarafından hazırlanan Pişman Dergisi’nin her sayısının 50 bin adet basılarak İzmit’teki bütün öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığı kaydedildi.

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